La fotografía que salió a la luz donde se ve a Melissa Klug apoyada en el pecho del futbolista Jesús Barco, ha causado una gran polémica. Y es que aunque la chalaca niega que haya un romance por ahora, aseguró que la seguirán viendo con el por el “cariño” que se tienen.

“Hay confianza, sí hay. Muchísima. Sí, me van a seguir viendo con él. Así esté apoyada en su pecho, así esté abrazada, así esté abrazándolo por atrás por delante, no sé, no tengo nada que hablar”, fueron las declaraciones de la empresaria.

Sin embargo, el programa “En exclusiva” buscó comunicarse con el jugador de Universitario de Deportes para que brinde su versión de la historia, sin embargo, no quiso dar muchos detalles. “Disculpe yo no voy a hablar del tema, discúlpame más bien”, respondió e instantáneamente colgó la llamada telefónica.

Por otra parte, la mejor amiga de la popular ’Blanca de Chucuito’, Evelyn Vela, se animó a comentar sobre este posible romance y aseguró que Jesús y Melissa se conocen hace muchos años.

“No sé (si hay romance), porque ellos son amigos desde hace muchos años, desde Chucuito. Se conocen bastantes años y también es amigo mío. Que yo sepa no pasa nada ahí”, comentó la ’Reina del sur’.

