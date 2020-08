El imitador de Joe Arroyo en “Yo Soy”, Ítalo Faijó, se encuentra atravesando uno de los momentos más complicados de su vida. Y es que el artista está actualmente internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica local tras dar positivo al COVID-19.

A través de Facebook, se hizo viral una publicación donde se daba a conocer que el cantante tiene “82% de saturación de oxígeno”, poniéndolo en notable riesgo, ya que lo normal oscila entre 95% y 100%.

Ítalo se encuentra en la clínica Maison de Sante, y según contó el también policía, se contagió cuando realizaba un concierto virtual desde un local. “Todo fue por hacer un show en un local, era virtual. Yo asumí que todo estaba desinfectado y hace cinco días tuve los síntomas. He tomado ivermectina, pero no me hizo nada. Cuando llegué al local ya era muy tarde porque nos agarró el toque de queda”, manifestó.

El popular ’Joe Arroyo’ peruano reveló que siempre cumplió con los protocolos y cuidados para evitar el contagio, pero que lamentablemente esta enfermedad le tocó. “Yo era una de las personas que más se cuidaba. A las personas que no se dan cuenta, hagan conciertos virtuales solo desde sus casas, esto va para los colegas que por necesidad lo hacen”, agregó el ganador del programa de imitación en el año 2012.

“El doctor me dijo que estoy con 83% de saturación y que el oxígeno, que recibí durante varios años trabajando en Huaraz, ha fortalecido mis pulmones. Incluso, me dijo que podía sufrir un paro con ese porcentaje”, expresó a La República.

