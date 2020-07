Melissa Klug dejó sorprendidos a sus fans al compartir un mensaje que no sería más que una gran indirecta a una persona que formó o no quiso formar parte de su vida. Dejando entrever a través de su publicación de Instagram que no le rogará a nadie por amor.

No olvidemos que hace poco la chalaca dio a conocer el fin de su relación con Ítalo Valcárcel y luego de varias semanas crecieron los rumores sobre una posible reconciliación con él, sin embargo ella lo de descartó tajantemente. Pero su mensaje ha vuelto a encender las alarmas sobre un nuevo galán en su vida.

“No obligues a nadie a dedicarnos su tiempo, no obligues a nadie a respondernos rápido, no los obligues a cambiar lo que no quieren cambiar. Las acciones tienen más valor cuando las hacen por iniciativa propia, no porque tú lo tienes que pedir”, reza el mensaje que compartió la Klug.