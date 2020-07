Melissa Klug decidió pronunciarse tras el ampay que difundió el programa de Magaly Medina, donde se le ve muy bien acompañada de Jesús Barco, un joven de 23 años que es futbolista de Universitario de Deportes.

Asimismo, la empresaria aseguró que no hay nada de malo que la vean en compañía de “amigos”, pues hace meses es una mujer soltera y sin compromiso.

“Lo que se vio en las imágenes es lo que es. Acompañé a un amigo de mi barrio a hacerse unos análisis que necesitaba y ya. Lo conozco de hace años, es evidente que hay una confianza entre nosotros y no tendría nada de malo porque estoy soltera y me siento aún con ganas de encontrar el amor. No me escondo de nadie, ni le hago daño a nadie”, manifestó tajantemente.

La popular ‘Blanca de Chucuito’ señaló que aún tiene muchas esperanzas de enamorarse y encontrar un amor bonito que la haga sentir única.

“Estoy soltera, soy una mujer con energía y mucha vida. Todavía tengo ganas de encontrar un amor bonito y que nunca me aleje de lo que es importante para mí: mi familia. Hace tiempo que tomé la decisión de no ventilar mi vida privada en medios de prensa y no pienso cambiar de opinión. No pueden vincularme con cualquier persona con la que me vean y lo vuelvo a decir, el día que me enamore lo diré sin problemas porque tengo derecho, también lo merezco”, finalizó diciendo a Trome.

