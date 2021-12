Melissa Klug visitó el set de “Magaly TV: La Firme”, donde reafirmó que su hija Samahara Lobatón, al igual que todas sus hermanas, mantiene una excelente relación con Jefferson Farfán.

“Se llevan muy bien. Tienen un gran cariño”, señaló la popular ‘Blanca de Chucuito’ tras recordar que inició su relación con el delantero peruano cuando su hija Melissa Lobatón tenía apenas 9 meses de nacida.

Aunque reconoció que la relación con el deportista ha ido mejorando con el paso de los años, la empresaria recordó que mantiene temas legales pendientes con ‘El 10 de la calle’. “Por mí yo quisiera que sea paz, pero hay temas legales que todavía no se han solucionado”, lamentó.

Magaly se mostró sorprendida con este gran avance que ha demostrado la expareja, sin embargo, le preguntó por qué no hablaba directamente con el futbolista respecto a sus líos legales, ya que todo indica que son amigos.

Rápidamente la empresaria aclaró que ellos no mantienen una amistad y que su relación se limita a ser padres de dos niños. “No, no, no, pinkys tampoco. No hemos llegado a ese extremo (de seguirnos en Instagram)”, respondió.

