Melissa Paredes dijo un sin fin de cosas en “América Hoy” tras la denuncia por abandono de hogar puesta por su aún esposo Rodrigo “El Gato” Cuba.

Entre las cosas que afirmó Melissa Paredes es que Rodrigo Cuba le habría dicho que tenga cuidado con que la “ampayen”.

“Él me dijo: cuídate que no te vayan a ampayar, ten cuidado. Yo dije: bueno. Desafortunadamente si te siguen a mí o a ti, nos fregamos, me dice, pero ya bueno eso fue en su momento”, contó Melissa Paredes.

Melissa Paredes aseguró que entiende el ego de los hombres y en este caso, el ego de Rodrigo Cuba.

“Yo acordé con él que esta separación no se iba a dar así, que ni siquiera con un ampay”, finalizó.

