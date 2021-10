Desde su país, Kevin Blow opinó sobre las últimas declaraciones de Melissa Paredes, quien en “América Hoy” aseguró que Rodrigo Cuba sabía que ella se iba de la casa con su hija y que estaba sufriendo de maltrato psicológico.

Incluso en sus declaraciones, Melissa Paredes habría asegurado que Rodrigo Cuba no quiere a su hija pues estaba más preocupado por retenerla a ella y por que se pague el recibo de luz.

Tras leer las noticias por las redes sociales, Kevin Blow escribió: “Wooo, es posible decir semejante comentario para voltear la torta? Esos temas de sentimientos por los hijos no se ponen en juego en la guerra de separaciones”.

Ya hace unos días, Kevin Blow había dicho que el caso de Melissa Paredesy Anthony Aranda no es el único, pues habrían habido otros encuentros entre personas públicos comprometidos y bailarines.

“De que he visto, he visto montones. Lo han sabido manejar, no ha sido a la luz, pero créeme que Melissa Paredes y Anthony no son los únicos”, dijo hace solo unos días.

