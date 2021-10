“Amor y Fuego” consultó a Yahaira Plasencia sobre el bailarín Anthony Aranda, con quien fue ampayada Melissa Paredes y ella prefirió no dar su opinión.

Yahaira Plasencia acotó que Anthony Aranda pertenece a su staff desde antes del escándalo que terminó con el matrimonio de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba.

“Anthony no pertenece a mi staff ahorita, él pertenece a mi staff desde inicios de agosto de este año”, dijo la “Reina del Totó”.

Además Yahaira Plasencia prefirió no opinar más. “Los temas personales de terceras persona no me competen, no me interesan. Mi equipo de trabajo contrata a los bailarines, al elenco y eso es todo, punto. No tengo nada que ver ahí”.

Cabe indicar que Anthony Aranda también pertenece al staff de baile de la salsera Daniela Darcourt.

