La modelo Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda decidieron dejar de ocultarse y ahora se lucen muy juntitos haciendo sensuales coreografías en Tik Tok.

Ahora, la exconductora de “América Hoy” decidió hacer caso omiso a las declaraciones de Paula Manzanal y en una entrevista con el diario Trome aseguró que está muy feliz con el coreógrafo de 35 años y no dudo en defenderlo de las críticas.

“Solo te puedo decir que Anthony y yo estamos felices y tranquilos. Ustedes no me han visto, pero sí me he quebrado y él sabe cómo estaba. Al principio no nos podíamos ni ver, solo por videollamada. Él me ha visto en mi mejor y peor momento”, contó en un inicio.

En otra parte de la entrevista, la actriz negó que el bailarín sea un arribista como se viene especulando y señaló que Aranda no está con ella por interés.

“Nada, cuando lo conozcan entenderán lo bueno que es. Lo quiero muchísimo y nos amamos muchísimo. Él es maravilloso y me encanta su forma de ser, es una persona madura y ya paren con eso de que estamos en competencia con la otra parte. Por favor, hay que disfrutar la felicidad, el amor es el amor, una se enamora y punto, no hay más”, agregó.

