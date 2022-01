Le puso el pare. Durante el programa ‘Mujeres al mando’, la hermana menor de Michelle Soifer, Cris Soifer, comentó que el ‘Gato’ Cuba no le agradaba físicamente por su cara, pero que su cuerpo sí le parecía atractivo.

Las conductoras de ‘Mujeres al mando’ se disponían a elegir a los que son guapos y los que no de la farándula peruana y le tocó el turno al Gato Cuba, quien fue criticado sin filtros por Cris Soifer, pese a que en el mismo set estaba su exesposa, Melissa Paredes.

“Tiene buen cuerpo y su mirada transmite ternura, pero su cara no me gusta. Si lo ponemos así vemos solo el cuerpo. No estoy votando. Solo digo que si lo tapamos y vemos solos vemos su cuerpo. Mitad no, si vemos cuerpo sí”, fue así como Cris describió al ‘Gato’.

Luego de oírla, Melissa Paredes decidió defenderlo, pero ligeramente y añadió: “Qué mala... Has venido bien exigente”, y señaló que el ‘Gato’ está en su mejor momento.

