No aguanta pulgas, la vidente Mónica Galliani decidió interpretar el futuro de Anthony Aranda y Melissa Paredes, afirmando que el bailarín le sería infiel a la conductora de TV, además añadiendo que actualmente ella estaría siendo agredida.

Melissa Paredes ya había dejado en claro que lo dicho por la vidente era mentira, pero esta vez lo hizo en su programa, donde afirmó no estar siendo víctima de agresiones: “Me parece bastante irresponsable de parte de Mónica Galliani asegurar que Anthony Aranda me pone la mano, como ella dice ‘le da su estate quieto’, ‘le da su golpe’, porque esas palabras usó, como si fuera algo normal y las mujeres podamos normalizar como si nada, porque es así si lo dices en televisión nacional. Aparte que le estás poniendo un delito a mi pareja, porque estás diciendo que él me golpea, que está cometiendo un delito, que él me golpea”.

La ira de Melissa Paredes no terminaría con una simple aclaración en redes sociales y TV, además el ‘Activador’ le habría mandado una carta notarial a la vidente, por consejo de Melissa Paredes: “Anthony le ha enviado una carta notarial a la señora Mónica Galliani porque esto no puede quedar así nomás, lamentablemente uno de los errores aprende, porque dejaba las cosas ahí sin poner cartas en el asunto [...] Ni Anthony ni yo lo vamos a permitir, no se van a volver con nosotros y menos de esa manera diciendo algo falso”.

La pareja ya había dejado en evidencia la ligereza de la vidente al mencionar que el ‘Activador’ es “mano larga”; lo que podría afectar su imagen como maestro de baile, ya que él trabaja con niños.

