El lunes 23 de mayo, Magaly Medina presentó la entrevista que le realizó a Rodrigo Cuba, donde comentó detalles inéditos sobre el fin de su matrimonio con Melissa Paredes. El “Gato” relató como fue que se enteró del famoso ampay de su exesposa con el bailarín Anthony Aranda.

El futbolista del Boys rompió su silencio en “Magaly TV, La Firme” y contó cómo lo trató Melissa Paredes tras darse a conocer las imágenes donde se le ve a ella besando al ‘activador’ en el estacionamiento de un gimnasio.

Según Rodrigo Cuba, la exconductora de América Hoy le exigió que se retire de la casa, lo cual él no aceptó porque no le parecía justo.

“El día del ampay ella pretendía que yo me fuese a dormir fuera del cuarto y le dije: ‘La que tiene que irse eres tú. Acabo de pasar 15 días en el cuarto con la cama chiquita, incómoda y no me parece justo”, declaró Cuba en el espacio de ATV.

“Yo vivo de mi cuerpo y de mi estado físico y me merezco descansar, estoy en competencia. Ya me sacrifiqué por tu contagio y ya entendí el porqué de tu contagio. No me parece justo’”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR