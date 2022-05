La noche de este lunes 24 de marzo de 20022, la conductora Magaly Medina se tomó unos minutos de su programa para responderle a Ethel Pozo, quien en su magazine le restregó su carrera universitaria y su posgrado.

Antes de presentar la entrevista de Rodrigo ‘Gato’ Cuba, la famosa “urraca” se refirió a Julián Alexander, novio de la hija de Gisela Valcárcel, a quien tildo de misio, por, supuestamente, no pagar los servicios del hogar.

“¿Julián Alexander no le va a pagar las deudas de la casa? ¿No va a pagar la luz cuando se casen? El arrendamiento no creo porque Gisela ya la regaló esa casa a su hija, se ahorró en casa. No va a pagar la gasolina, la comida, los empleados de la casa. ¿No va a pagar?, porque creo que Julián Alexander también está al mismo nivel que el bailarín ‘Activador’”, ironizó Magaly Medina en su programa de ATV.

“Cuando se casen ahí seguro van a ir 50% tú, y 50% yo. La Ethel pagando todo. ¡Qué vamos a hacer! No se encontraron en sus vidas con hombres exitosos”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENADO