Sigue dando qué hablar. La exesposa del ‘Gato’ Cuba fue abordada por los reporteros de ‘Amor y Fuego’, quienes decidieron preguntarle por qué recién ahora decide revelar los chats que demostrarían que el padre de su hija, sí sabía de su ruptura y la respuesta sorprendió.

Los chats que dejaron callado al ‘Gato’ Cuba, se revelaron en un momento en el que las miradas estaban puestas una vez más sobre Melissa Paredes, por lo que los reporteros de ‘Amor y Fuego’ decidieron descubrir el verdadero motivo de su revelación: “Lo evidente, pues, chicos... ¿Qué más voy a tratar de demostrar?”.

Muchos se preguntaron por qué Melissa Paredes recién enseñó ahora sus chats y al parecer la modelo no esperaba una conciliación y se preparaba para un juicio: “Porque lo iba a mostrar en un juicio, pero al final nunca me demandaron, yo no abrí una demanda y ya está ¿no?”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Mamá de Yoshimar Yotún cuenta anécdota del departamento propio

Yoshi Yotún regaló departamento a su mamá.