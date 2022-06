La modelo Melissa Paredes fue denunciada por su ex pareja y padre de su hija, Rodrigo Cuba, quien la acusa de supuesto chantaje y extorsión. Según el futbolista, la modelo lo llamó para decirle que lo iba a denunciar por afectar la “indemnidad sexual” de su pequeña si no aceptaba la nueva conciliación.

Este 29 de julio, Magaly Medina sorprendió al revelar detalles de lo que le habría dicho Melissa Paredes en dicha llamada.

“Lo que hemos podido averiguar según nuestras fuentes policiales es que ella estaba en una comisaría donde supuestamente iba a hacer una denuncia y lo llama al ‘Gato’ a decirle: ‘Si tú no haces esto o aquello, yo voy a poner una denuncia”, contó la ‘urraca’ en un inicio.

“Mis fuentes me dicen que textualmente en el audio Melissa al que no hemos tenido acceso le dice a él: Vas a tener 20 años de cárcel y no vas a ver a tu hija”, agregó.

¿Por qué Rodrigo Cuba denunció a Melissa Paredes?

“El denunciante (Rodrigo Cuba) es acusado de haber afectado la indemnidad sexual de la menor hija de ambos, y, si es que este no se accedía a los actos de presión de la denunciada (Melissa Paredes), esta procedería a poner la denuncia”, dice parte del documento que leyó la ‘Urraca’.

TE PUEDE INTERESAR