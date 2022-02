¿Se presta al juego? Melissa Paredes sorprendió a propios y extraños al pronunciarse mediante sus redes sociales sobre el polémico comentario que hizo Anthony Aranda al finalizar “Esto es Guerra”.

Y es que el bailarín aseguró que la modelo sería su manager y quien estaría gestionando su contrato con el reality de competencia. “Así que soy tu manager, has dicho eso y está saliendo en todos lados”, comenzó diciendo.

“Tanto que molestan pues, para que hablen con ganas... Andarás en el circo, así que hay que reirnos un ratito”, respondió Anthony mientras Melissa lo grababa para sus historias de Instagram.

Sin embargo, la exesposa del ‘Gato’ Cuba no descartó la idea de poder manejar ciertos ingresos del bailarín. ¿Será eso cierto?

“Yo soy tu manager, no no, nada de reírnos, me acabas de dar una gran idea, porque como yo no estoy trabajando, me puedes dar un porcentaje de tu sueldo a mi. Tengo que pagar el colegio, comprar los útiles, nadie me da ni un sol a mi”, manifestó la influencer.

“Por su puesto mi amor, ya le di visa para que comience a dominarme... Hay que darles un poquito, tanto que friegan pues”, respondió el bailarín.

