Fuerte y claro. Melissa Paredes decidió romper su silencio y referirse a la actual denuncia por presunto chantaje y extorsión que interpuso en su contra Rodrigo Cuba.

Y es que la exconductora de “América Hoy” señaló que no puede hablar públicamente sobre el tema legal, pero sí negó que haya existido algún tipo de delito contra su exesposo.

“Solo te puedo decir que el proceso ya se está dando, por lo tanto no puedo hablar del tema públicamente. Lo que sí he presentado la llamada completa a la fiscalía y en ningún momento a habido extorsión ni chantaje. Y jamás le he pedido nada a cambio. Cuando acabe el juicio hablaré”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la también modelo señaló que el video que ella dice que utilizará en el juicio contra el jugador del Sport Boys, no tiene nada que ver con un tema ligado a lo sexual, sino más bien emocional.

“Los videos no tienen nada que ver con algo sexual, dejen de decir eso. Cuando fui a tu programa dije que no iba por el lado sexual, sino el emocional. Me da pena que se exponga de esa forma a mi hija. Espero que este proceso acabe pronto porque me imagino que no va a proceder de ninguna manera. ¿Cómo la voy a mandar a mi hija con su papá si pienso algo así? Ella ahorita está con su papá”, le escribió Melissa a Rodrigo González.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO