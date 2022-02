Melissa Paredes se pronunció tras las recientes revelaciones de Janet Barboza, quien contó que una conocida modelo era el “plan A” del bailarín Anthony Aranda. La modelo asistió al avant premiere de la película “¿Nos casamos?, Sí mi amor”, pero fue vista sin el popular ‘activador’.

En declaraciones al diario Trome, la exesposa de Rodrigo Cuba se enteró de las explosivas declaraciones de Janet Barboza cuando estaba en la clínica.

Comentó que Paula Manzanal le escribió vía Instagram, indicándole que “no tenía nada que ver” con lo dicho por la conductora de ‘América HOY’.

“Me escribió Paulita y me dice: ‘Meli, yo no tengo nada que ver’. Le respondí ‘Paula no entiendo de qué me hablas’. Yo no había visto nada y me mandó las capturas de lo que había dicho la señora y reiteró (Paula) que no tiene nada que ver y querían que ella hable. Le dije que esté tranquila, que yo no veo los medios, todo está bien”, respondió al referido medio.

Finalmente, mencionó que está feliz con Anthony Aranda, pero que “solo Dios sabe lo que puede pasar de verdad”.

¿Qué dijo Janet Barboza?

Janet Barboza comentó que Anthony Aranda no está realmente enamorado de Melissa Paredes. “Según la propia versión de esta famosa, que ya lo diré en algún momento, ella nos dijo ‘yo fui su plan A y Melissa su plan B’”; sentenció.

Todo parecería indicar que se trata de Paula Manzanal, pues existe rumores de que Aranda intentó conquistarla antes que a Melissa.

