La abogada de Melissa Paredes anunció públicamente en “América Hoy” que su clienta no demandará por el momento a su aún esposo Rodrigo Cuba, sino que tratará de que su hija se quede con ella.

Así acotó la letrada en “América Hoy”:

“Ella no va a demandar a Rodrigo en estos momentos, ella no va demandar alimentos, ella no va demandar tenencia, no va demandar visitas, vamos a intentar llegar a un acuerdo, pero el acuerdo tiene que ser que la niña tiene que estar con su mamá y él tiene un régimen amplio”.

Por su parte, Melissa Paredes aseguró que no pretende alejar a Rodrigo Cuba de su hija, al contrario, quiere que a la pequeña no le falte su padre. Recordó que ella creció con la ausencia de su progenitor, por lo que no querría que su criatura pase por lo mismo.

Melissa Paredes acusa a Rodrigo Cuba de violencia psicológica

La actriz Melissa Paredes aseguró que fue víctima de violencia psicológica en los últimos días de convivencia con Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Este viernes 29 de octubre, afirmó que el futbolista la insultó y le cobró reiteradamente para pagar los servicios.

Según la abogada, Melissa Paredes le dijo: “Él ya me está maltratando, le preocupa mucho que yo pague los servicios, que me vaya a ir de la casa sin pagar las cosas”.

