Melissa Paredes no pudo evitar ser consultada sobre el conflicto con Rodrigo Cuba durante la última gala de “El Gran Show”, donde además confirmó que ambos vienen llevando terapia psicológica por el bienestar emocional de su pequeña hija.

En ese sentido, la modelo se quebró EN VIVO al referirse a los meses que estuvo alejada de su pequeña por orden de las autoridades. “Me tocaron temas muy delicados y me rompí. Yo todo lo que digo es de corazón, es sincero... Nos han samaqueado tan duro, que todos ya hemos aprendido, y si no aprendes, pues estás fregado”, comenzó diciendo.

Por otra parte, la también actriz sorprendió al señalar que dejó atrás todo tipo de rencor hacia el futbolista y su familia, pues prefiere vivir en un ambiente de paz y tranquilidad.

“A veces es más fácil pedir perdón, que perdonar, me ha pasado, pero creo que es bonito poder hacer ambas cosas. No me gusta vivir con rencor, no me nace, no soy así, no nos lleva a nada bueno, ya nos dimos cuenta todos, prefiero olvidar el pasado y mirar para adelante siempre (...) Eso es lo que ahora yo rescato bastante, que todos estamos remando juntos, espero que del otro lado también sea igual, que yo veo por ahora, que si es así”, agregó.

