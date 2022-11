Luego de un largo día de entrenamiento para su gala del sábado, Melissa Paredes decidió contarle a sus seguidores de qué se disfrazará para pedir caramelos junto a su hija, adelantando que ella no celebrará más tarde.

“Más tardecito me pongo mi disfraz de Isabella, ya se imaginarán quien eligió ese disfraz, ya lo tengo listo, de ahí les muestro para ir a pedir caramelos como debe ser”, fue así como Melissa anunció que seguiría la tradición de Haloween junto a su hija, con quien se disfrazaría de personajes de ‘Encanto’.

A diferencia de otros personajes de la farándula peruana, Melissa Paredes habría optado por quedarse en su casa y no salir a celebrar y explicó sus motivos: “Ya tengo mi disfraz para el TikTok, no voy a salir qué flojera, además mañana es el evento, el evento hermoso, así que no me da el cuerpo para salir, pero sí para disfrazarme y hacer un par de TikToks”, explicó en sus redes sociales.

