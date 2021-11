Melissa Paredes volvió a arremeter contra su aún esposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba y realizó una serie de publicaciones en sus redes sociales donde se muestra como una excelente madre, ayudando a su hija de cuatro años en su tareas escolares.

Y es que, durante el proceso de conciliación por la custodia de la menor, el futbolista presentó chats y documentos, los cuales - según él - demostraban que Melissa no estaba al tanto de la educación de la niña.

Por ello, este 18 de noviembre, la modelo compartió un video de ella ayudando a su pequeña con una exposición sobre “el transporte aéreo”. Además, escribió: “como siempre la que le preparaba de noche todos sus papelógrafos y trabajos. La diferencia es que hoy lo hice en el día”.

La exconductora de ‘América HOY’ también republicó videos correspondientes al mes de julio - cuando vivía con Rodrigo Cuba - donde ella ayuda a su hija con unos dibujos.

“Don’t Forget (No lo olvides)”, añadió la modelos en las historias de Instagram, a modo de mensaje para su expareja.

Profesora de la hija de Melissa Paredes la ‘echó'

Durante el proceso de conciliación, Rodrigo Cuba presentó unas conversaciones donde la modelo le pide a Rodrigo Cuba que le proporcione el número de la profesora de su hija.

“Sería bueno que me pases a mí el contacto de la miss de una vez, gracias”, escribe Melissa Paredes, a lo que Rodrigo le responde: “Melissa por si no sabes, todos los jueves del año, tiene clases de danza. No hay materiales para esa clase más que asistir”.

Además, Rodrigo Cuba también incluyó, como parte de su defensa, la declaración jurada de la profesora de su hija, quien dejaba entrever que Melissa Paredes no participaba en las actividades del colegio. “Declaro bajo juramento que la menor viene asistiendo de manera diaria a las clases virtuales del nivel inicial en el aula de tres años; dejando constancia que el señor Rodrigo Cuba participa de manera activa en todas las actividades programadas por la institución”, señala el documento.

