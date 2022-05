Grandes fueron los rumores que se desataron sobre que Melissa Paredes sería la primera invitada al nuevo programa de Andrea Llosa, “Mujeres Poderosas”. Y es que todo se habría dado en medio de la disputa por la tenencia compartida que viene teniendo con el padre de su menor hija, Rodrigo Cuba.

Y es que según comentaron varios usuarios, la actriz habría escogido el programa conducido por la periodista de ATV para pronunciarse. Sin embargo, esto habría molestado a lo seguidores de la comunicadora, quienes no dudaron en hacer evidente su incomodidad.

A través de sus redes sociales, el programa de Andrea Llosa compartió un llamativo post dónde anunciaban que cambiarían su formato para presentar un espacio que haga honor a las mujeres poderosas, sin esperar lo que ocurriría.

“Mujeres Poderosas. ¡Estamos preparando un nuevo formato para ustedes! ¿Quién crees que sea nuestra primera invitada? PRONTO”, fue el texto que escribieron, adjuntando una fotografía cortada, dónde la conductora se encuentra entrevistando a alguien con una vestimenta un tanto particular.

Ante esto, los cibernautas evidenciaron las similitudes entre la invitada a Andrea con el look que tuvo Melissa Paredes en la entrevista con Ethel Pozo. “Espero que Andrea no invite a Melissa, porque ahí si la dejaría de admirar, darle pantalla a esa mujer que realmente hay que ser ciego para no darnos cuenta quién miente”, dijo una seguidora.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO