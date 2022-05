La modelo Alejandra Baigorria pidió que se detengan los ataques contra Melissa Paredes e incluso mandó un mensaje a Rodrigo ‘Gato’ Cuba, pues aseguró que debería pensar en su hija pese a estar “dolido”.

“Pienso yo que están actuando mal, mi opinión personal ahorita va directamente para el ‘Gato’ porque puedes estar dolido, puedes estar molesto porque se entiende todo, pero ya pasó, ya hubo un escándalo y todo eso ya no es para Melissa ni para él, todo esto es para la niña. O sea, si yo me pongo en sus zapatos, digo ‘ok, pero yo soy el papá o yo soy la mamá, me banco todo yo, me lo como todo yo, lo arreglo con papeles, con abogado, demando, pido tenencia, no tenencia, todo lo que han hecho, pero detrás’”, declaró en América Espectáculos.

“Siento que ya es mucho porque eso queda grabado, la niña lo va a ver en algún momento y no creo que a la niña le guste ver a su papá hablando mal de su mamá ni a su mamá hablando mal de su papá”, añadió.

Según Alejandra Baigorria, su pareja, Said Palao, le dijo que jamás se enfrentaría públicamente a la madre de su hija: “Yo lo comenté con Said y me dijo ‘no, si tuviera una hija... o sea, tengo una hija y yo jamás, todo me lo guardo para mí porque no me gustaría que mi hija pase por eso’”.

Y aunque mencionó que Melissa Paredes cometió errores, Alejandra Baigorria advirtió que la exconductora podría sufrir por las fuertes críticas: “Acá no estoy diciendo quién fue el inocente, el culpable, no, acá estoy diciendo que en un problema, cuando hay un hijo de por medio, pues ya mucha exposición y mucho detalle que no tendría que ser, porque yo digo, si Melissa pierde el trabajo, si Melissa está en el hoyo o entra en una depresión, porque obviamente el bullying que le están haciendo es bastante fuerte, obviamente ella hizo sus cosas malas, pero qué pasa si ella cae en depresión, no tiene trabajo, como le está pasando. ¿Quién va a estar mal? La niña también”.

“Yo siempre les he dicho a mi mamá y mi papá: mamá, tú me hablas mal de mi papá, yo me voy a molestar contigo; papá, tú me hablas mal de mi mamá, yo me voy a molestar contigo. Para mí es mi mamá y mi papá, y yo no elegí quién iba a ser mi mamá y quién iba a ser mi papá, ustedes decidieron juntarse y nací yo, así que ahora asuman, eso es lo que yo les digo ahora de grande. Imagínate la niña también, o sea, a ella no le va a importar quién tuvo la culpa, quién sufrió o quién no, acá importa que la que va a sufrir va a ser ella”, concluyó.

Fuente: América Televisión

