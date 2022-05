¿El que nada debe, nada teme? Pese a encontrarse en el ojo de la tormenta pública por su disputa con Melissa Paredes, Rodrigo Cuba, se viene preparando para celebrar el próximo domingo 19 de junio el Día del Padre junto a su hija. Y es que el futbolista realizó una sesión de fotos junto a su pequeña, fruto de su matrimonio con la modelo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el futbolista compartió un video donde aparecen algunas imágenes de él, su pequeña y también al lado de su madre. Esto, en medio del conflicto que tiene con su expareja por la tenencia compartida.

Cabe señalar, que en los últimos días, Rodrigo Cuba ha estado en el ojo público a raíz de su exclusiva entrevista a Magaly Medina, donde reveló todos los detalles del ampay entre su entonces esposa y el bailarín Anthony Aranda.

Por otra parte, un detalle que llamó bastante la atención de todos sus seguidores, fue que Melissa Paredes se encuentra ausente de las redes sociales luego que su exesposo la ‘echara’ en televisión nacional al asegurar que no estaban separados cuando se emitió el ampay con el bailarín Anthony Aranda.

Incluso, el futbolista admitió que le pagaba las cuentas a la modelo, como de su teléfono, su seguro de salud, entre otro gastos. “Yo me encargaba de pagar la empleada, de mantener la casa. Ella lo que hacía con su dinero era gastar en sus extras... No pagaba ni su teléfono celular, no pagaba su seguro de salud, no pagaba el seguro de su carro, ni el mantenimiento de su carro”, dijo Rodrigo Cuba para ATV.

