Michelle Soifer confirma que no va más en 'Esto es Guerra' (VÍDEO)

La chica reality Michelle Soifer no va más en 'Esto es Guerra', según contó en radio Corazón. "Chiki, no voy a estar, decidí no estar, la propuesta estuvo pero decidí no estar", aseguró.

La popular 'Michi' sostuvo que desea prepararse artísticamente, así que necesita de tiempo y dicho reality no se lo permitía por el horario. "Contaron conmigo, yo también con ellos, pero ahora estoy en un proyecto que es un proceso de preparación artística, que dura algo de 2 o 3 meses, necesito hacer eso, quiero prepararme y requiero de tiempo, y tiempo es lo que no he tenido desde hace varios años", indicó.

Además, Michelle Soifer también lanzará un nuevo restaurante que combinará las hamburguesas pero con comida saludable para que el público escoja.

Por último, la modelo sostuvo que "no descarto estar en la TV, voy a lanzarme a la televisión en unos meses con algo chévere".

