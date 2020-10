¿Cuál es la verdad? Valeria Roggero, sobrina de Jefferson Farfán, sorprendió a propios y extraños al enlazarse con el programa de Magaly Medina para comentar sobre el presunto romance que tendría con el seleccionado Miguel Trauco. Y es que la modelo aseguró que lo único que la une al futbolista es una “linda amistad”.

"Yo no estoy abrazada con él, yo no me estoy besando con él, como para que la gente diga que es mi novio. Es mi pataza. Jamás me he escondido”, dijo en la entrevista con la popular ‘Urraca’.

Sin embargo, tras estas afirmaciones, el programa “Amor y Fuego” decidió sacar a la luz una prueba contundente que contradeciría lo dicho por Roggero, quien negó conocer al deportista.

“No conozco a Trauco. He viajado a Francia porque queda muy cerca a la cuidad en la que vivo y estoy aprovechando que estoy de vacaciones”, es la respuesta que dio Valeria a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Dijo que no lo conocía de nada, que no especulen nada, que ella tenía una relación colombiano y que al señor Trauco no lo conocía”, agregó Rodrigo González. “Ayer en el programa de Magaly dijo que si era su amiga... En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Total, si lo conocía, hay algo que están ocultando”, expresó por su parte Gigi Mitre.

Valeria Roggero sobre Miguel Trauco - Ojo

TE PUEDE INTERESAR