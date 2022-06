Este viernes 3 de junio de 2022, la periodista Milagros Leiva se refirió al intento de detención de Rodrigo González de parte de efectivos policiales tanto en la casa del conductor como en las inmediaciones de Willax Televisión.

“¿Hoy día cómo nos han querido distraer? Vamos a poner las cosas en su sitio: primero sale el audio de la presidenta del Congreso (...) en otro momento, claro, como una suerte de amedrentamiento, vamos a hacer un show ¿no? ¿Cuántos policías han venido detrás de Rodrigo González, que todos ustedes lo conocen, conductor de Amor y fuego, el famoso ‘Peluchín, ¿cuántos han venido? Siete”, manifestó.

La periodista cuestionó que los policías ni siquiera habrían seguido el procedimiento correcto para intervenir a Rodrigo González: “Siete policías perdiendo su tiempo, hablando tonterías que ni siquiera habían (...) visto lo que Rodrigo había comentado después de ver el juicio de Johnny Depp ¿es justo esto? ¿Realmente qué es esto? Esto es una payasada policiaca, esto es decir ‘ah, vamos a ir a Willax, les vamos a meter miedo’”.

En ese sentido, Milagros Leiva cuestionó que la PNP haya intentado detener a ‘Peluchín’ “con algo que ya está archivado”: “perdónenme, te puede gustar lo que dice o no ‘Peluchín’, ¿le vas a mandar siete policías a detenerlo por algo que ni siquiera existe en la fiscalía y que ya fue archivado? ¿Qué es esto? ¿A qué están jugando, señores de la policía que han venido hoy día?”.

“Lo que quieren es distraernos y quieren que todos estemos comentando y claro que lo tenemos que comentar, tenemos que solidarizarnos porque aquí tiene que primar la libertad de expresión, eso es lo que tenemos que defender, a nuestro país, nuestra libertad y nuestro derecho a opinar. Yo no sé dónde está Rodrigo, me solidarizo con él y estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Gigi, de verdad, y entiendo su rabia. Te entiendo, Gigi, porque de verdad da asco todo lo que estamos viendo y da náuseas ver a parlamentarios que no tienen pantalones”, sentenció Milagros Leiva en su programa, Milagros Leiva, entrevista.

Fuente: Willax Televisión

