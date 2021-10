Milena Zárate tildó de “chibolera” a Melissa Klug por su relación con el futbolista de 24 años, Jesús Barco, quien actualmente juega en el club Carlos A. Manucci de Trujillo.

“¿Consideras a Melissa Klug una ‘chibolera’?”; le preguntaron en el programa D’ Mañana de Panamericana TV, a lo que la colombiana respondió con todo y sin filtro.

“Sí, y no es que yo la considere, es real. Bien por ella, es una mamacita, para tener la cantidad de hijos que tiene, ser abuela, estar en ese estado que se conserva y poder levantarse un pelado de 24 años, mis respetos”, comentó la exintegrante de ‘Reinas del Show’.

Luego, como para redondear la idea, la colombiana aclaró que ella, a diferencia de Melissa, no se metería con un chico de 24 años.

“Sí es chibolera pues, su novio tiene 24 años, obvio que es chibolera, un pelado de menos de 30 para una mujer que está por encima de los 35, obviamente que es chibolera, pero bien por ella, no es en mala onda. Yo no me casaría con un chibolo de 24 años, ¿un hijo más para mi? pero si ella es feliz haciéndolo, bien por ella, que le vaya super bien y que sea muy feliz”, sentenció.

Milena Zarate

