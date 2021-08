Tras la polémica que se desató por el tenso momento que vivió Allison Pastor al enfrentarse a Gisela Valcárcel en “Reinas del Show”, al anunciar que renunciaba en vivo; la cantante Milena Zárate no se quedó callada y arremetió con todo contra la modelo.

“Allison tiene un problema de genio, cambia de temperamento muy rápido y no está preparada para afrontar el mundo del espectáculo. Ella aceptó estar en el programa pensando que venía a bailar y punto, no pensó que la cuestionarían o criticarían”, comenzó diciendo la colombiana.

“No puedes esperar solo cosas buenas cuando abres tu cara al público, ya que todos tienen diferentes opiniones y no eres monedita de oro para caerle a todo el mundo”, agregó.

En ese sentido, la expareja de Edwin Sierra comentó que de repente Allison piensa que por ser la esposa de Erick Elera, merece tener un “trato especial” en el reality de baile.

“Ella cree que por ser la esposa de Erick Elera, es alguien especial. Pienso que no tiene la correa suficiente para estar acá. Siento que no sabe lo que es estar en televisión, pienso que está haciendo berrinche... Si te están criticando tu gala, tienes que asumir. No todo el tiempo vas a tener buen puntaje”, sentenció.

