La familia de Greissy Ortega y su esposo Ítalo Villaseca se mostraron muy emocionados al celebrar el baby shower de su tercera hija que nacerá a fines de abril. Los jóvenes estuvieron acompañados de todos sus seres cercanos, incluidos Milena Zárate y su pequeña Kristell.

En su cuenta de Instagram, la colombiana dio un vistazo de la hermosa decoración del lugar la cual estaba formada por globos rosados y dorados. Greissy también se animó a hablar con la prensa y contar detalles de este inolvidable momento.

“Me sentí feliz. Dichosa. No cambiaría este momento por nada. Los llevo marcado en mi corazón. Yo sé que faltaba mi mamá, pero ellos cubrieron su ausencia. Espero que no sea la primera vez que compartamos juntos. Ya no será en otro baby shower, al menos de mi parte (risas)”, comentó Greissy para El Popular.

“Cumplí los siete; el doctor me dice que daré a luz finales de abril o la primera semana de mayo, eso ya depende de la bebé”, contó.

Asimismo, la joven madre reveló que su tercera engreída se llamará “Ainhara” y señaló que ya “cerró la fábrica”: “Me quedo con tres. La verdad, Dios, me mandó otro bebé, pero ya no más hijos. La vida está muy dura como para seguir trayendo criaturas al mundo”.

Fotos y Video: (Instagram/@greissyortega05)

