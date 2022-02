La complicada situación amorosa entre Melissa Klug y Jesús Barco sigue dando de que hablar. Pese a que la “blanca de Chucuito” y el futbolista desmintieron los rumores sobre una posible separación a través de un comunicado en sus redes sociales, además se supo que siguen viviendo juntos, los cuestionamientos en torno a su relación continúan.

Ahora, diversas personalidades del mundo del espectáculo se han pronunciado sobre el tema, como es el caso de Milena Zárate, quien criticó que Melissa Klug haya decidido convivir tan rápido con su pareja.

“La mentalidad que tiene él (Jesús), como un ‘pelado’ de 24 años, no es la misma mentalidad que tiene ella, que es mamá, abuela y teniendo el recorrido de vida que tiene. No se puede comparar a un chico que no tiene ni hijos ni responsabilidades ni nada con etapas que Melissa ya pasó y mató”, declaró para el Trome.

De acuerdo a la colombiana, la empresaria y el deportista se encuentran en diferentes tiempos: “Lo de ellos ha sido demasiado rápido, creo que fue en su afán de atraparlo por lo que es chibolo, qué sé yo... o quizá por el tema de que quieren estar juntos. Yo no lo haría (convivir rápido con la pareja), pero me parece bien (...) porque luego terminas casada y te das cuenta de que no son compatibles. Ellos no están en la misma etapa ni en los mismos tiempos”, agregó.

“Siento que un chico de 24 años es asediado por muchas jovencitas y la mejor manera de tenerlo amarrado es viviendo con él. Yo no metería a mi casa a alguien porque es donde vivo con mi hija, mi hogar es un santuario, el día que decida convivir con alguien va ser en mi propia casa, en una casa empezando de cero y después que haya pasado un buen tiempo de relación. No digo que lo que haya hecho Melissa es incorrecto, pero no es mi forma de ser”, finalizó.

