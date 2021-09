Milena Zárate no se calló nada y se refirió a las últimas declaraciones de su bailarín Oreykel Hidalgo, quien dijo que la colombiana lo tiene ensayando todo el día y no tiene tiempo de ir a su casa.

Frente a ello, Milena se mostró sorprendida por las declaraciones de su pareja de baile en ‘Reinas del show 2’ y manifestó que “le dará tiempo para que vea a su familia”.

“¿Cómo te parece que me entero en vivo que mi bailarín no me aguanta? Él sabe que soy bastante adsorbente con mi trabajo, sé que lo presiono más de lo normal para exigirme, él es un profesional y me ayuda un montón. Voy a darle unas horitas para que vea a su familia”, comenzó diciendo la cantante.

Al ser consultada si le molestó que el cubano toque el tema en vivo, ella confesó que si se sintió un poco incómoda.

“Me descuadró un poco porque no entendía a que se refería, igual nosotros tenemos confianza para decirnos las cosas y hemos estado bastante tensionados durante la semana. A él también no le fue bien la semana pasada y lo veníamos arrastrando ambos”, agregó.

