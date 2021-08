Hoy 28 de agosto es la gran final del programa ‘Reinas del Show’ y Milena Zárate a través de sus redes sociales aseguró sentirse muy confiada de llevarse la corona y ser la ganadora del reality de baile.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la cantante colombiana afirmó que ella ha sido la participante más arriesgada del reality de Gisela Valcárcel, por lo que merece llevarse la copa.

“Debo llevarme la corona porque durante toda la temporada una de las que más ha arriesgado he sido yo. Una de las que más alma, corazón y vida le ha puesto a la competencia he sido yo, yo debo llevarme esa corona”, indicó en un video posteado en su red social.

“Durante los ensayos he gritado, he renegado, pero también me he arriesgado, me he esforzado, la he luchado, y eso es algo que me llena de orgullo y de alegría”, añadió la también cantante.

Como se recuerda, tras la abrupta salida de Allison Pastor de ‘Reinas del Show’, muchos usuarios en redes sociales aseguran que la gran favorita para ganar el reality es Korina Rivadeneira debido al supuesto favoritismo de Gisela Valcárcel.

