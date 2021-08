La concursante de “Reinas del Show”, Milena Zárate, habló sobre el beso que se dio con su bailarín al estilo de la película Spider-Man.

Según Milena Zárate, no fue idea de ella, sino se lo propuso su coreógrafo y a ella le gustó.

“¿Por qué ese beso? Porque es una escena icónica de Spider Man y porque queríamos hacer un poco de actuación, por eso se puso la imagen de fondo”, dijo Milena Zárate.

Además la colombiana agregó: “La idea fue de mi coreógrafo y nosotros le damos la forma en que queremos darle y eso va de la mano de mi coreógrafo y bailarín. Me lo plantó y me encantó la idea”.

Milena Zárate aseguró que la escena del beso lo vio como una oportunidad para demostrar sus dotes en la actuación. “Yo ahorita estoy incursionando en la actuación y es parte de algo profesional”.

Gigi Mitre sobre beso de Milena Zárate

Gigi Mitreopinó del beso que se dio Milena Zárate con su bailarín en el programa “Reinas del Show”, al estilo de la película Spider-Man.

Para la conductora de “Amor y Fuego”, Gigi Mitre, la idea habría nacido de la propia colombiana, como una posible venganza tras terminar con su expareja, el futbolista Augusto Barrera. “Puede haber sido venganza..¿pero de quién habrá sido la idea?”.

Gigi Mitre añadió: “Esta me parece que no ha sido de Gisela, sino de ella, de la Milena (Zárate). Ella es maquiavélica. Milena no necesita que le armen”.

