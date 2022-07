El lunes 25 de julio de 2022, Milena Zárate y Gigi Mitre protagonizaron una discusión en el set del programa Amor y fuego. Y es que la compañera de Rodrigo González aseguró que el hermano de la colombiana, Juan Carlos Ulloa ‘El Parcero’, había estado ilegalmente en Perú.

“¿El Parcero cruzó contigo? ¿El estaba acá y de ahí se ha ido contigo?”, preguntó ‘Peluchín’ a Greissy Ortega. “No, no, no, él no estaba acá”, aclaró rápidamente Milena Zárate. “Pero si lo hemos visto nosotros”, dijo Gigi Mitre.

“No, él no estaba acá, Gigi, tú no puedes asegurar algo porque tú no vives conmigo. Él estaba en Colombia y de Bogotá se han ido los dos”, explicó la colombiana, pero Gigi Mitre insistió: “Por eso, pues, pero estuvo acá”.

“No sé, a mí no me consta, hasta el día de hoy a mí no me consta”, aseguró Milena Zárate. “Ay, Milena, no empieces a hacerte la víctima, nosotros fuimos testigos”, afirmó Gigi Mitre.

“¿Tú lo viste conmigo?”, preguntó Milena Zárate. “Ya, ya, Milena, no voy a discutir, tú sabes que es verdad. Tus hermanos por la ilegalidad se han unido y ahora están haciendo lo mismo. ¿Sabes lo que me da pena? Que arriesguen a niños y no es tu culpa, es culpa de ella (Greissy)”, expresó la conductora.

Pero Milena Zárate no se quedó callada: “Tú no puedes asegurar algo porque tú no vives con ninguno de nosotros”. “No va a evidenciar a su hermano cuando ya tiene suficientes problemas, pero tampoco nos dejes como mentirosos”, interrumpió Rodrigo González.

“Sáquenme en una sola imagen, se los pongo fácil”, los retó Milena Zárate, pero Gigi Mitre no se quedó callada: “Ya, Rodrigo, no le discutas, Milena tiene buen floro”.

“No, no me faltes el respeto, Gigi ¿tú lo has visto conmigo?”, le preguntó. “No lo hemos visto contigo ¿pero estaba en Lima?”, respondió Rodrigo González.

“No lo sé, no lo he visto”, admitió Milena Zárate, quien aseguró que nunca iba a hablar mal de su hermano: “Algo sí te voy a dar la razón de lo que están diciendo: es mi hermano y nunca lo voy a vender, pero conmigo no estaba. Yo solamente les digo porque Gigi asegura que estaba conmigo, yo te estoy refutando”.

“Para mí sí estaba, yo no te creo a ti”, sentenció Gigi Mitre.

