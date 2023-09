En una transmisión con ‘Amor y Fuego’, Milett Figueroa pronunciarse tras el polémico comentario de Moria Casán, quien aseguró que la modelo llegó a Bailando 2023 para ‘levantarse’ a Marcelo Tinelli.

“Me reí, es Moria, yo estoy divirtiéndome con ella, con todo el público Yo fui a divertirme, a pasarla bien, no sé si le hablé cerca o lejos (a Tinelli), a la próxima me alejo 2 metros para que no digan nada, pero me divertí. Yo nunca me acerqué, él me hablaba y yo lo miraba a la cara, si se sintió seducción es algo natural ”, comentó la bailarina.

Posteriormente, Rodrigo González le consultó sobre su relación con Marcelo Tinelli fuera de cámaras. “Todo lo que ven en el reality, es lo que hay”, respondió la peruana.

