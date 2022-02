¡No pudo más! Moisés Piscoya, conocido intérprete de lengua de señas, no dudó en arremeter contra Ricardo Mendoza, comediante de “Hablando Huevadas”, quien hizo una “broma” en un programa de Youtube sobre un caso de agresión sexual que sufrió una menor en un bus de transporte público.

Y es que este hecho hizo que muchos personajes del medio alzaran su voz de protesta, ya que habría sido tomado como mofa, cuando en realidad es un tema que afecta a miles de niños en el mundo.

Frente a ello, Moisés Piscoya se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter, donde criticó al comediante por burlarse de las personas con discapacidades.

“‘El gordito de abajo’ que me imagino se refiere a mí, es un intérprete de lengua de señas, indispensable para dar accesibilidad a la información a la comunidad sorda, como parte de sus derechos. Normal por mi físico, lo que me llega es que se burle de mi función y de las personas sordas”, escribió indignado Piscoya.

Asimismo, Moisés arremetió contra las autoridades por no poner énfasis en las denuncias por violencia sexual que han realizado miles de personas sordo-mudas.

“No lo puedo creer, dejen de burlarse. Esto no es broma, es violencia. Durante los últimos meses, han habido violencia sexual a mujeres sordas que hasta ahora no han podido proceder con su denuncia, porque la Fiscalía exige intérpretes acreditados y aquí en Perú no hay”, agregó.

