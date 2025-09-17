El cantante y compositor peruano Moncho Calderón, cuya trayectoria fusiona el rock con matices de pop y balada, proponiendo una voz auténtica en la escena musical nacional, viene preparando nuevo disco y anuncia su regreso a los escenarios este jueves 9 de octubre en el Cocodrilo Verde de Miraflores a las 9 de la noche. Entradas al yape 996 513 121.

Moncho fue fundador de la banda Mater Natura, con la que lanzó el álbum “Fe”, que incluye temas de su autoría como “Dueña de mí”, “Negar Todo” y “Llévame contigo”. Más adelante, dio vida a la agrupación LIAM, que publicó un EP homónimo con canciones destacadas como “Buscándote en el tiempo”, “Y sigo” y “Recordar”. También formó parte de Age of Rock – AOR, una banda de covers del género, consolidándose como una figura activa en el rock nacional.

Impulsado por la pausa significativa que trajo la pandemia, Moncho decidió lanzarse en solitario. Así nació su primer trabajo como cantautor con el álbum “Íntimo”, publicado en marzo de 2024. Este disco refleja vivencias personales, atravesadas por sentimientos de enamoramiento, desilusión y amor a la familia.

El primer single, “Tu voz”, fue acompañado de un videoclip producido por Carajo Films y se estrenó en YouTube. Otro de los temas destacados es “No puedo olvidarte”, el cual también cuenta con un video realizado por la casa editora Codcast Italia Production, la cual cedió los derechos de imagen de su cortometraje “Silent Love”.

Moncho acaba de lanzar el álbum “En vivo”, que captura la energía y fuerza de sus conciertos en directo. Este trabajo incluye algunas canciones de Íntimo, así como tres emblemáticas piezas de su etapa con Mater Natura: “Dueña de mi”, “Negar todo” y “Llévame contigo”. Éste álbum tiene seis canciones y todas tienen video de la performance en vivo, los cuales ya pueden verse en YouTube.

Antes de finalizar el año, el cantautor lanzará dos canciones inéditas que no fueron incluidas en Íntimo: “Besar tu piel” y “Vendrás”, esta última compuesta especialmente para su hijo menor.

Entre sus planes para los próximos meses destacan la culminación de su segundo disco de estudio —integrado por ocho nuevas canciones— cuya grabación ya está en marcha y se proyecta finalizar en octubre de 2025; el lanzamiento de un álbum acústico con versiones del repertorio de Íntimo; y la reactivación de su presencia en redes sociales, con el objetivo de fortalecer el vínculo con su audiencia y mantenerse vigente en el competitivo mundo de la música.