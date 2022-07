Llegó con la lengua desatada. Mónica Cabrejos se ha vuelto una de las invitadas favoritas de Magaly Medina y esta vez le tocó opinar sobre su amigo Roberto Palacios, quien fue ampayado por segunda vez en menos de un mes por los ‘urracos’ saliendo de un hotel.

Lo que pasó en el hotel está más que claro, ya que la acompañante del Chorri confesó todo, incluso reveló que él le habló a ella y pactaron el encuentro, pese a ello, el futbolista durmió en su casa, lo cual no resulta raro, porque su esposa le perdonó otras infidelidades como las relatadas por Ruth Medina, la chiclayana de hace un mes.

Según Mónica Cabrejos, la esposa del ‘Chorri’, estaría con los ojos vendados por la confianza que le tiene al futbolista: “Tengo entendido, que el Chorri estaba con una chica mexicana, que él trajo de México, su esposa, entonces probablemente la chica quiere creerle que el medio es así, porque es un poco lo que él deja ver”.

La exvedette además afirmó que la esposa del Chorri estaría en desventaja en este país y ese sería el motivo por el que se aferra a Roberto: “Más allá de la conducta de ella, porque es difícil juzgar la conducta de una mujer enamorada, probablemente en una posición en desventaja y digo en desventaja porque no está en su país, no está con su familia, no trabaja”.

