El último fin de semana, Jonathan Maicelo, se convirtió en la noticia de todas las páginas de espectáculos luego de que fue el protagonista de unas polémicas imágenes en las que agrede a una mujer en una exhibición de boxeo.

El programa ‘Magaly TV, La Firme’ conversó la mujer identificada como Pilar Espinoza, quién salió a defenderse de las acusaciones del boxeador, quién aseguro que esta lo insultó y por eso reaccionó de esa manera.

“He visto en las redes sociales o en los programas que yo le he estado insultando, le he estado amenazando, le he dicho delincuente, incluso ha tirado un puñete porque no sabía si yo tenía cuchillo o pistola... Ustedes me ven ahorita, yo no soy delincuente... Me hicieron entender que me merezco esto por decirle ‘batedía’?”, comentó la mujer en el show de Magaly.

“Bajé la cortina y me expresé así de ‘batedía’ y apenas dije eso, de un momento a otro sentí un puñete y me agarré la nariz porque me dolía. Y apenas me agarro la nariz siento que algo me golpea la pierna, era el celular mismo... Yo no quiero escándalos, yo solo quiero que pida disculpas”, añadió.

¿Qué le dijo la mujer a Jonathan Maicelo?

“¡Vamos, batedía!”, le gritó la mujer, burlándose de su forma de hablar, generando que el deportista decida tomar su celular, tirarlo al suelo, patearlo e insultarla gravemente.

