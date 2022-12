Jessica Newton reveló que pasará fiestas en Madrid, España, con la familia de su esposo, el español Fernando Sánchez de Lamadrid. Hace algunas semanas, la presidenta de la Organización Miss Perú contó que su nana Rous también iba a viajar para conocer Europa.

Finalmente, este 20 de diciembre de 2022, la nana de Jessica Newton llegó a Madrid tras un viaje que realizó con las dos hijas menores de la exMiss Perú: “Finalmente en Madrid! Ya estamos casi todos”, señaló en Instagram Stories.

“Bien, tranquilo, estoy disfrutando del paisaje, del cielo”, dijo Rous desde el avión. Además, cuando la hija de Jessica Newton le preguntó sobre el viaje en avión, Rous respondió lo siguiente: “Para mí, 10, ah, ha estado espectacular, con la turbulencia no lo he sentido, no lo dejé que me gane los nervios”.

Justo antes de viajar, Rous admitió que se sentía nerviosa por viajar en avión: “Yo súper nerviosa, no me comprenden”, le dijo a las hijas de Jessica Newton. “Parece que te estamos mandando a matar, Rous”, comentó la menor de las hijas de Jessica. “Me están llevando al camal, creo”, respondió Rous entre risas.

“La felicidad de Rous. A veces debemos vencer nuestros propios miedos para avanzar”, señaló Jessica Newton sobre el temor que tenía su nana por viajar.

