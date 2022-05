Nataniel Sánchez causó bastante polémica en todos los medios al dejar entrever María Pía Copello le habría gritado cuando tan solo tenía 10 años de edad. Sin embargo, ese no fue el único detalle que llamó la atención, pues también contó detalles inéditos de su vida privada.

Todo se dio en el último programa de “La Banca” que conduce Jesús Alzamora, donde la actriz contó que vivió momentos difíciles tras decidir mudarse a Barcelona, España. Inclusive, tuvo que dejar las artes dramáticas temporalmente para trabajar como agente inmobiliario.

Por otra parte, Nataniel se animó a hablar por primera vez sobre la maternidad, dejando en claro que no desea aventurarse en esos rumbos. “Una familia sí, no necesariamente teniendo hijos ahora... En ocho años volvamos a tener esta conversación y a ver que te digo. Tengo 31 y no quiero ser madre ahora, cada vez soy más consiente de la responsabilidad”, expresó.

“Yo soy bien pesada con este tema porque nadie tiene un manual para ser padre y la fregaremos todos los días. Pero para mí hay dos cosas que te colocan en otro lugar, que seamos consiente de todo lo que hacemos desde que sea pequeños, todo lo que hacemos va a repercutir. Si tu eres consiente de ello, ya es un paso y lo otro es que los padres deben darnos herramientas emocionales”, agregó.

