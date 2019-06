Natti Natasha aclara su relación con el hermano de Kim Kardashian tras mensajes│VIDEO

La cantante Natti Natasha se pronunció luego del intercambio público de mensajes con Rob Kardashian, el hermano menor de la famosa celebridad Kim Kardashian.

Todo comenzó cuando Rob Kardashian compartió una fotografía de Natti Natasha en Twitter y alabó su físico.

Por su parte, Natti Natasha no se quedó callada y explicó que ha conversado con el menor del clan Kardashian, pero no ha compartido con él.

"Guau, eso fue un mensaje que dejó, no sé. Pero no, no he compartido con él. (¿Te escribió más mensajes?) Siempre saluda y esas cosas… pero bien (risas)", dijo la cantante a 'El Gordo y la Flaca'.

Cabe resaltar que Natti Natasha también ha comentado fotos donde aparece la pequeña hija de Rob Kardashian.