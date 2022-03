Aún tiene esperanzas. Néstor Villanueva estuvo como invitado especial en “En boca de todos”, donde no pudo evitar ser consultado sobre el reciente estreno del departamento de soltera de Florcita Polo. Y es que el cumbiambero aseguró que en todo momento luchó porque su matrimonio continúe en pie.

“Yo quiero aclararle a la gente que opina y me dicen que yo abandoné la relación, en ningún momento lo he hecho. He luchado por mi matrimonio, he luchado por mi familia, he dado todo lo que he podido y lo he hecho corazón. Lamentablemente a veces las cosas escapan de nuestras manos”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el cumbiambero aseguró que ha intentado contactarse con la hija de Susy Díaz, pero no ha obtenido ningún tipo de respuesta.

“Yo sí creo que falta sentarnos y conversar las cosas como son. En una relación ambas partes tienen que poner de su parte, y cuando uno quiere sacar adelante su familia, se conversa, y si han habido errores, se conversa y se pueden superar en familia... He buscado por todos lados conversar y no he tenido una respuesta”, finalizó.

Néstor Villanueva habla de Flor Polo https://www.americatv.com.pe/noticias

