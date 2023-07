Tras su accidentada ruptura con Florcita Polo, Néstor Villanueva vuelve a ser motivo de noticias y no por su carrera musical, sino por un accidente en el que una mujer habría sido afectada tras ser atropellada por el exyerno de Susy Díaz.

Todo habría pasado hace más de 1 mes, cuando el cantante a bordo de su camioneta habría atropellado a la víctima y ella aprovechó las cámaras de ‘Amor y Fuego’ para revelar la actitud de Néstor Villanueva: “Él me atropelló y en el momento quiso darme 50 soles, me dijo: señora estoy apurado, le doy 50 soles. Yo, con todo el dolor, me subí a su camioneta y no me bajé”.

La víctima, Vanessa Mejía afirmó que Néstor se hizo cargo de los gastos médicos hasta que la mujer fue dada de alta, pero no quedó en posibilidades de continuar trabajando como antes del accidente y del cantante no volvió a saber nada: “Yo soy la víctima, yo por mi hija quiero que todo esto se sepa y que él se haga responsable”.

¿Qué dijo Néstor Villanueva tras revelarse las acusaciones?

El cantante fue contactado por la producción de ‘Amor y Fuego’ y se negó a dar declaraciones, afirmando que son temas que está viendo su abogado.

