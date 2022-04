El cantante Néstor Villanueva arremetió contra el programa “América hoy” luego que su aún suegra, Susy Díaz, dejó entrever que Flor Polo Díaz habría sido maltratada físicamente por el cantante y anunció que su hija iba a denunciar a su esposo por violencia psicológica.

A través de Instagram Stories, Néstor Villanueva cuestionó que el programa permita que se hagan tales aseveraciones “sin tener” pruebas que demuestren los presuntos maltratos.

“¿Por qué un programa de TV toma como verdad, acusaciones sin tener ninguna prueba?”, cuestionó Néstor Villanueva tras la aparición de Susy Díaz en dicho programa.

Foto: Instagram @nestorvillanuevaoficial

Susy Díaz arremete contra Néstor Villanueva

Además de dejar entrever que Néstor Villanueva habría maltratado físicamente a Flor Polo, Susy Díaz confirmó que su hija denunciará al cantante por presunta violencia psicológica contra ella y sus hijos, ya que Néstor habría grabado a su hijo mientras habla de los problemas de sus padres.

“Yo intercedí para que no lo haga (...) yo le dije ‘no estés denunciando, Flor’, pero ya después de esto, mamá, me dice, ¿sabes qué? El Adriano fue el viernes 15 minutos, se regresó temblando, ‘no, es que mi papá me graba’”, dijo Susy Díaz.

En efecto, el programa confirmó que Néstor Villanueva había enviado a la producción varios audios de su hijo mayor llorando desconsoladamente. El cantante lo habría hecho para dejar mal parada a Florcita.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Néstor Villanueva aclara por qué faltó a conciliación con Flor Polo

Néstor Villanueva aclara por qué faltó a conciliación con Flor Polo https://www.americatv.com.pe/noticias/