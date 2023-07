Néstor Villanueva se encuentra en el ojo público tras haber sido denunciado por presuntamente atropellar a una mujer en el distrito de Pueblo Libre, y no hacerse cargo. Y es que el exesposo de Florcita volvió a reafirmar que nunca impactó con dicha víctima y que por el contrario, siempre buscó auxiliarla.

“Yo no me he corrido, ni ausentando de nada. Estoy dando la cara. Yo no atropellé a nadie, la señora chocó mi vehículo. Yo no iba a una velocidad como menciona, yo iba doblando una esquina”, comenzó diciendo en conversación con el programa ‘Arriba mi gente’.

En ese sentido, el cumbiambero reveló que la mujer, identificada como Vanessa Mejía, iba en su bicimoto junto a un acompañante, y que ninguno de los dos tenía casco de protección.

“Me estaba yendo a un evento, yo no he chocado, ni atropellado. Ella impactó a la altura de la llanta delantera. Por eso cuando se da el impacto, me bajo del vehículo para auxiliarla con otra persona que estaba por ahí. Iban dos personas en esa bicimoto y sin casco”, enfatizó el cantante peruano.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Néstor Villanueva también confesó que la presunta víctima de atropello estaría exigiendo una exorbitante cantidad de dinero como indemnización.

“Ella está pidiendo una cantidad de 40 mil soles a la tercera persona, dueña del auto, que no tiene nada que ver, y me sorprende. Yo concilié, quedamos en un acuerdo verbal”, expresó.

