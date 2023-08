Nickol Sinchi preocupó a todos sus seguidores al afirmar que viene atravesando una complicada situación de salud, la cual en su momento no quiso detallar. Sin embargo, grandes fueron los rumores sobre que la cantante habría sufrido un derrame cerebral o hasta una parálisis facial.

En ese sentido, la exintegrante de Corazón Serra decidió pronunciarse mediante sus redes sociales y aclaró cuál sería el motivo exacto por el que fue internada de emergencia en una clínica.

“El día 15 de agosto en horas de la noche, efectivamente me sentí mal por lo cual me trasladaron a la clínica, pero quiero aclarar que el diagnóstico no es como se viene especulando. Gracias a Dios no he sufrido ningún derrame cerebral, el movito real fue porque tuve un fuerte ataque de ansiedad”, comenzó diciendo en su comunicado oficial.

Asimismo, Nickol agregó que actualmente se encuentra mucho mejor de salud y ya tratando con un especialista sus problemas de ansiedad y pánico.

“Quiero confirmar que al día de hoy estoy bien, estable y ya estoy tratando este tema con ayuda profesional (...) Me despido sin antes agradecer todas las muestras de cariño y preocupación tanto de familiares, amigos y todo el público en general que tiene en este momento por mi salud”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR