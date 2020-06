Nicola Porcella apareció este lunes en las pantallas mexicanas a través del reality “Guerreros 2020”, versión azteca de “Esto es guerra”. Sin embargo, Nicola arrancó mal en este nuevo proyecto televisivo pues tropezó en vivo y perdió minutos valiosos en la competencia.

El nuevo integrante del equipo de “Las Cobras” ha seguido compitiendo, pero parece que su continuidad en el concurso está en juego si no se recupera de su lesión.

El reportero de “Guerreros 2020″ fue contundente: ¿Nicola continúa?

“Es complicado, yo ya sabía que la tendinitis iba a llegar en cualquier momento. Frustra mucho. Estamos tratando de re acomodar las fichas. Tengo que agarrar el ritmo de altura, a mí me está contando un poco más. Yo no voy a parar hasta llegar a la final. No quiero (retrasar a “las cobras”)”, se sinceró Nicola.

Dijo además que hará ejercicios de cardio para continuar en la competencia de Televisa.

“No quiero ser una carga. Mañana arranco cardio desde temprano para agarrar ritmo de altura”

VIDEO RECOMENDADO

Así fue el estreno de ‘Guerreros 2020’ México por Televisa

Así fue el estreno de 'Guerreros 2020' México por Televisa

TE PUEDE INTERESAR